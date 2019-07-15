Tyler Boyd Beşiktaş’ta

Beşiktaş Kulübü, ABD'li futbolcu Tyler Boyd'i renklerine kattı.

Beşiktaş Kulübü, Vitoria Guimaraes'den ABD'li futbolcu Tyler Boyd ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklama ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezonun devre arasında Vitoria Guimaraes'den Ankaragücü'ne kiralık olarak giden Boyd, çıktığı 16 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.

Kaynak: İHA