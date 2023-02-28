Tyler Crawford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Crawford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyler Crawford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tyler Crawford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tyler Crawford 9 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Kanada,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Tyler James Thai Crawford şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tyler Crawford Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OPSMPRO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vancouver FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver FC takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tyler Crawford'nin Vancouver FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tyler Crawford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tyler Crawford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2022 yılında Michigan State
2 Şubat 2023 yılında Vancouver FC
Tyler Crawford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tyler Crawford şuan Vancouver FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Tyler Crawford Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kanada U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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