Tyler Reid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Reid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyler Reid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyler Reid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyler Reid 2 Eylül 1997 tarihinde Luton şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Tyler Mark Reid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyler Reid Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tyler Reid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tyler Reid'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tyler Reid Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tylerreid47/

Tyler Reid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyler Reid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tyler Reid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyler Reid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Man. Utd. Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Man Utd U18

12 Temmuz 2016 yılında Swansea U21

6 Ocak 2018 yılında Newport County

31 Mayıs 2018 yılında Swansea U21

1 Temmuz 2019 yılında Swindon Town

21 Kasım 2019 yılında Wrexham

24 Ocak 2020 yılında Swindon Town

2 Ekim 2020 yılında Woking

12 Şubat 2021 yılında FF Jaro

7 Şubat 2022 yılında VPS

Tyler Reid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyler Reid şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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