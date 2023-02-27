Tyler Taber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Taber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyler Taber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyler Taber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyler Taber 19 Temmuz 2003 tarihinde Tokyo, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da タイラー テイバー şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyler Taber Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tyler Taber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tyler Taber'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tyler Taber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyler Taber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tyler Taber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyler Taber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Metz U17

1 Temmuz 2019 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2020 yılında RFCU Luxembourg

1 Ağustos 2021 yılında Virginia Tech

31 Ocak 2022 yılında RFCU Luxembourg

Tyler Taber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyler Taber şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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