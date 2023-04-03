Tyler Young kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Young Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyler Young adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tyler Young Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tyler Young 11 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tyler Young Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlanta United 2 futbol takımında oynamaktadır. Atlanta United 2 takımına 2 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Tyler Young'nin Atlanta United 2 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Tyler Young Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tyler Young futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2019 yılında Fighting Camels
21 Aralık 2022 yılında Atlanta
2 Mart 2023 yılında ATL UTD 2
Tyler Young Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tyler Young şuan Atlanta United 2 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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