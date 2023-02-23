Tymoteusz Klups kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tymoteusz Klups Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tymoteusz Klups adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tymoteusz Klups Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tymoteusz Klups 26 Şubat 2000 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tymoteusz Klupś şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tymoteusz Klups Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Tymoteusz Klups, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tymoteusz Klups'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tymoteusz Klups Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tymoteusz Klups isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tymoteusz Klups Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tymoteusz Klups futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lech U19

1 Temmuz 2017 yılında Lech Poznan II

11 Aralık 2017 yılında Lech Poznan

9 Ocak 2020 yılında Piast Gliwice

31 Temmuz 2020 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2022 yılında Z. Sosnowiec

Tymoteusz Klups Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tymoteusz Klups şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Tymoteusz Klups Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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