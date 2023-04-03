Tymur Chepovoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tymur Chepovoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tymur Chepovoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tymur Chepovoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tymur Chepovoy 22 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Чеповой Тимур Олегович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tymur Chepovoy Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tymur Chepovoy'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tymur Chepovoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tymur Chepovoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Eylül 2021 yılında Tarpa
12 Ağustos 2022 yılında Karvina U19
Tymur Chepovoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tymur Chepovoy şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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