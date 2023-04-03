Tyron Duah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyron Duah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyron Duah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyron Duah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyron Duah 27 Haziran 2003 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Tyron Malik Kofi Duah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyron Duah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MS Agentur Sports yapmaktadır. Tyron Duah, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tyron Duah'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tyron Duah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tyron.dh/

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Tyron Duah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyron Duah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Tyron Duah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyron Duah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Eimsbüttel U17

1 Temmuz 2020 yılında Eimsbüttel U19

1 Temmuz 2022 yılında Gr. Fürth II

Tyron Duah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyron Duah şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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