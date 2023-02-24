Tyrone Conraad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyrone Conraad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tyrone Conraad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tyrone Conraad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tyrone Conraad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyrone Conraad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tyrone Conraad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyrone Conraad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyrone Conraad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyrone Conraad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyrone Conraad 7 Nisan 1997 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyrone Conraad Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Focus on Football BV yapmaktadır. Tyrone Conraad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tyrone Conraad'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tyrone Conraad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyrone Conraad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Tyrone Conraad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyrone Conraad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sparta Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Sparta U19

1 Temmuz 2016 yılında SC Cambuur U21

1 Temmuz 2018 yılında SC Cambuur

20 Temmuz 2019 yılında Kozakken Boys

13 Temmuz 2020 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2022 yılında Sutjeska Niksic

Tyrone Conraad kimdir

Tyrone Conraad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyrone Conraad şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Feyenoord (2007-2011), Sparta Rotterdam (2011-2016)

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Tyrone Conraad nereli

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