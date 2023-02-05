Tyrone Tormin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyrone Tormin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tyrone Tormin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tyrone Tormin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tyrone Tormin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyrone Tormin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tyrone Tormin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyrone Tormin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyrone Tormin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyrone Tormin 29 Haziran 2001 tarihinde Clichy şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa,Guadeloupe uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyrone Tormin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Tyrone Tormin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Tyrone Tormin'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tyrone Torminboyu ve yaşı kaç

Tyrone Tormin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tyrone Tormin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Tyrone Tormin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyrone Tormin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Saint-Étienne B

31 Ağu 2021 yılında Chamois Niort

Tyrone Tormin kimdir

Tyrone Tormin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyrone Tormin şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Red Star FC (2007-2016), AS Saint-Étienne (2016-2018)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tyrone Tormin nereli

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