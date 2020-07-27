TYT, AYT, YDS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? 2020 YKS sonuç sorgulama

2 milyonu aşkın adayın katılım sağladığı 2020 YKS'nin sonuçları da açıklandı. ÖSYM üniversite sonuçlarını sabah saatlerinde açıkladı. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. YKS tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından adayları tercih maratonu bekliyor. Tercihler ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İşte detaylar...

TYT, AYT, YDS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS sonuçları 27 Temmuz Pazartesi (bugün) açıklandı. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyeceği duyuruldu. Adaylar TYT, AYT, YDS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

2020 YKS SONUÇ SORGULAMA

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunuyor. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yok.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için ise TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmekte.

YKS TERCİH KILAVUZU

YKS BARAJ PUANI DEĞİŞTİ Mİ?

Sadece bu yıla özel baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. YKS sınavına giren adaylar, 2020 TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecekler. Üniversite adaylarının, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için de en az 170 puan almaları gerekiyor.