TYT barajını geçemeyen tercih yapabilir mi 2021? TYT'den 150 yi geçemeyenler üniversiteye gidebilir mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 yılında 26-27 Haziran tarihlerinde uygulandı. Merkezi sınavın sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı. 2 milyonun üzerinde aday puanlarını öğrendikten sonra tercih sürecine girmeye hazırlanmaya başladı. Tercihler 5 Ağustos'ta alınmaya başlanacak ve tercih süreci 9 gün sürecek. TYT puanlarını öğrenen bazı adaylar memnun kalmadı. TYT'de baraj altında kalanlar TYT barajını geçemeyen tercih yapabilir mi 2021? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilir.

YKS SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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TYT BARAJINI GEÇEMEYEN TERCİH YAPABİLİR Mİ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile alan okulları tercih edebilecek.

Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle AYT baraj puanı 170'e çekilmişti ancak bu yıl 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

TYT'DEN 150'Yİ GEÇEMEYENLER ÜVERSİTEYE GİDEBİLİR Mİ?

TYT 2021 baraj puanı : 150

AYT 2021 baraj puanı : 180

YDT 2021 baraj puanı : 180

180 üstü alan adaylar ise AYT sınavına girebilecek. TYT puanı ile ön lisans, lisans gibi programlar tercih edilebilecek.

150 barajının altında kalan adaylar ise özel üniversite de olsa girme dahi hiç bir okula yerleşemeyecek.

2021-YKS Baraj Puanlarına Göre Yüzdelikler;

2021-YKS Testlerinin Ortalamaları ve Standart Sapmaları;

2021-YKS Sınav Puanlarının Yığınsal Dağılımı;