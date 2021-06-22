TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi 2021? TYT'yi geçemeyen AYT'ye girebilir mi?

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) büyük heyecanla bekleniyor. YKS'ye bu yıl 2.607.903 kişi başvurdu. Bu adaylardan 2 milyonunun sınava katılım göstermesi bekleniyor. Hayallerindeki üniversiteye girmek isteyen yüzbinlerce adayın ter dökeceği sınavlar yaklaşırken TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi 2021? soru başlığı gündem oldu. Bizde konuya ilişkin bilgiye haberimizde yer verdik.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Öncelikle TYT, AYT ve YDT'nin sınav günlerine bakalım;

TYT , 26 Haziran'da saat 10.15’te başlayacak ve sınav 135 dakika sürecek.

AYT, 27 Haziran'da saat10.15’te başlayacak ve sınav 180 dakika sürecek.

YDT, 27 Haziran'da saat 15.45’te başlayacak ve sınav 120 dakika sürecek.

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TYT'YE GİRMEDEN AYT'YE GİRİLİR Mİ 2021?

Temel Yeterlik Testi'ne (TYT) girerek, Alan Yeterlik Testleri'ne (AYT) girmeden 2 yıllık bir bölüm okuyabilirsiniz.

Ancak TYT'ye girmeden AYT oturumuna girmek mümkün değildir. Adaylar öncelikle TYT'ye girer, baraj puanını geçerse AYT'ye girmeye hak kazanır.

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2021 YKS BARAJ PUANI KAÇ?

TYT baraj puanı 150'dir. Adaylar 150 ve üstü puan yapmaları halinde bir üniversiteye yerleşebilir. Ancak SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekiyor.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil puanları 180 ve üzeri olmayan adaylar sadece ön lisans programlarına yerleşebilir.

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YKS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye'de şuanda sadece Pazar günleri tam gün yasak uygulanıyor. Ancak Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ile refakatçileri yasaktan muaf tutulacak. Öte yandan 1 Temmuz itibariyle de yasaklar tamamen kalkacak.