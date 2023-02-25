Tze Nam Yue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tze Nam Yue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tze Nam Yue kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tze Nam Yue ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tze Nam Yue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tze Nam Yue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tze Nam Yue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tze Nam Yue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tze Nam Yue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tze Nam Yue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tze Nam Yue 12 Mayıs 1998 tarihinde Causeway Bay şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Hong Kong uyrukludur.Gerçek adı da 茹子楠 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tze Nam Yue Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tze Nam Yue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tze Nam Yue'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tze Nam Yue Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_yuetze

Tze Nam Yue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tze Nam Yue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Tze Nam Yue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tze Nam Yue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CFCSSHK Youth

1 Temmuz 2014 yılında South China Res

1 Temmuz 2015 yılında Oswestry

1 Temmuz 2017 yılında Eastern

31 Ocak 2019 yılında Cova Piedade

17 Temmuz 2019 yılında Eastern

15 Ekim 2020 yılında RCFC

30 Haziran 2021 yılında Eastern

21 Ağustos 2022 yılında MZ Hakka

Tze Nam Yue kimdir

Tze Nam Yue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tze Nam Yue şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Tze Nam Yue Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hong Kong takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tze Nam Yue nereli

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