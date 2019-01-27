U-21 Ligi 19.Hafta
U-21 Liginin 19.haftasında dün oynanan karşılaşmada İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Bursaspor'a 2-0 mağlup oldu.
U-21 Liginin 19.haftasında dün oynanan karşılaşmada İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Bursaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Ali Artun Özdemir xxx, Mertcan Yener xxx, Oğuzhan Kocaçoban xxx
İstikbal Mobilya Kayserispor U-21: Doğan Alemdar xx, Bora Barlas xx, Samet Ali Özbek x, (Mustafa Buğra İlter x dk 60) Serkan Yıldız xx, Batuhan İlhan xx, Recep Tayyip Göktepe xx, Oktay Kuzuimam x, Zekeriya Kartal x, (Anıl Aydoğan x dk 74) Selahattin Seyhun xx, Berkant Şahin Gök xx, Burak Şeftali x (Emircan Aydoğan x dk 74)
Bursaspor U-21: Mehmet Ataberk Dadakdeni xxx, Muhammed Emin Sarıkaya xxx, Akif Emre Gönüllü xxx, Ahmet Furkan Özcan xxx, Enes Kayar xxx, Fatlınd Azızı xxx, Çağrı Yağız Yasak xxx, Janı Atanasov xxx, Gökalp Kâhya xxx, Çağatay Yılmaz xxx, (Sebahattin Muslu x dk 85 ) Alper Ademoğlu xxx, (Gürkan Sefil x dk 85)
Goller: Çağatay Yılmaz dk 74, Janı Atanasov dk 90 (pen) (Bursaspor U-21)
Kaynak: İHA
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