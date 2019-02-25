U14 Erkek Basketbol Bölge Şampiyonası Sona Erdi
Kayseri'nin ev sahipliğinde yapılan U14 Erkek Basketbol Bölge Şampiyonası sona erdi.
Kayseri'nin ev sahipliğinde yapılan U14 Erkek Basketbol Bölge Şampiyonası sona erdi.
Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay ve Kayseri'den 2 takım, Konya, Kahramanmaraş ve Niğde'den 1 takım olmak üzere 13 takımın mücadele ettiği turnuva kıyasıya mücadelelere sahne oldu.
Hafta sonu yapılan final müsabakasında Çukurova Üniversitesi ile Mersin Bahçeşehir Koleji mücadele etti.
117-59'luk farkla Çukurova Üniversitesi galip gelmeyi bilerek, Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Kaynak: İHA
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