U15 milli güreşçiler, bir altın ve bir bronz madalya ile yurda döndü

Polonya'da düzenlenen U15 Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir altın ve bir bronz madalya elde milli güreşçiler, yurda döndü.

Polonya'nın Krakow kentinde, 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen U15 Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası'nın tamamlanmasının ardından milli güreşçiler yurda döndü. Müsabakalarda bir altın ve bir bronz madalya kazanan milliler, saat 13.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Şampiyonada mücadele eden Esenyurt Belediyesi İbrahim Özaydın Spor Kulübü bünyesindeki milli güreşçi Tuğba Demir 50 kg kategorisinde altın madalya elde ederken, Afyonkarahisar Taşoluk Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcusu Edanur Ersoy ise 33 kg kategorisini üçüncü tamamlamayarak bronz madalya kazandı.

"İLK AVRUPA MAÇIMDA ŞAMPİYON OLDUM, ÇOK MUTLUYUM"

50 kg kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya elde eden Tuğba Demir, kazandığı başarıya ilişkin havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlk Avrupa maçımda şampiyon oldum, çok mutluyum. Bu bana geleceğe ilişkin cesaret verdi. U15'te madalya aldım. Önümüzdeki yıl da yıldızlar kategorisinde madalya almak istiyorum. Bunun için çalışacağım" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA ŞAMPİYON OLMAYI HEDEFLİYORUM"

33 kg kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya elde eden Edanur Ersoy, "Geçen sene de katılıp 5'inci olmuştum. Bu sene şampiyon olma dileğiyle gitmiştim, üçüncü oldum. Önümüzdeki yıl da şampiyon olmayı hedefliyorum" ifadelerine yer verdi.

"ÇOK ÇALIŞIP DAHA İYİ BAŞARILAR ELDE EDECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Avrupa Şampiyonası'nda milli güreşçilerin performansını değerlendiren U15 Minik Bayanlar Milli Takım Antrenörü Yakup Yağcı ise "Katılım geçen seneye oranla çok daha yoğundu. Biz Avrupa Şampiyonası'na 10 sıklette tek takım olarak katıldık. 50 kg'da Tuğba Demir Avrupa Şampiyonu, 33 kg'da Edanur Ersoy Avrupa üçüncüsü oldu. Tabii ki yarı finallerde, çeyrek finallerde 3-4 tane müsabaka kaybettik. Önümüzdeki yıllarda daha çok çalışıp daha iyi başarılar elde edeceğimize milli takım olarak inanıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Milli takımın gelişi

- Sporculardan görüntü

- U15 Minik Bayanlar Milli Takım antrenörü Yakup Yağcı ile rop

- Altın madalya kazanan Tuğba Demir ile röportaj

- Avrupa üçüncüsü olan Edanur Ersoy ile röporaj

- Detaylar

DHA