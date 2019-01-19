U16 Milli Takım Ege Kupası’nı kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Mercedes-Benz U16 Ege Kupası'nı İspanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye kazandı.

TFF tarafından düzenlenen Mercedes-Benz U16 Ege Kupası'nın final maçında İspanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, dokuzuncu kez şampiyon oldu. Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 60 ve 70. dakikada Ömer Faruk Beyaz attı. Şampiyon Türkiye, kupasını Türkiye Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın elinden aldı. Ayrıca Altınordu Futbol Kulübü başkanı Seyit Mehmet Özkan'a turnuvaya olan katkılarından dolayı Türkiye Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas tarafından teşekkür plaketi verildi. Öte yandan şampiyona sonrasında U16 takımının yapmış olduğu dans gösterisi tribünlerden büyük alkış aldı.

Turnuva'nın üçüncülük maçını ise, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada penaltı atışları sonunda Rusya'yı 5-3 mağlup eden İngiltere kazandı. Turnuvada en centilmen takım İngiltere, en skorer oyuncu İngiltere'den 5 golle Liam Delap olurken, en değerli oyuncusu ise Türkiye'den Ömer Faruk Beyaz seçildi.

Kaynak: İHA