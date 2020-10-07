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  3. U17 Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde!

U17 Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde!

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Karadağ'ı 3-0 yenerek namağlup yarı finale yükseldi.

U17 Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde!

Milli takım, 1. Grup'taki beşinci ve son maçında şampiyonanın ev sahibi Karadağ ile karşılaştı. SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 25-10, 25-17 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yenen ay-yıldızlılar, 5'te 5 yaptı ve grup lideri olarak yarı finale çıktı.

Avrupa Şampiyonası’nda üst üste 2. kez yarı finale yükselen Millilerimizde Ege Melisa ve Miray 10’ar sayılık performanslarıyla öne çıkan isimler olurken; onlara Özlem 8, Aleyna ve Beren 7’şer, Dalia 5, Deniz Nazlıcan 4, Özge 3, Dilay 2, Pelin ve Bianca İlayda ise 1’er sayıyla eşlik etti.

U17 Kız Milli Takımımız, yarı finalde 08 Ekim Perşembe günü Türkiye saatiyle 17.30’da 2. Grubu ikinci sırada tamamlayan Sırbistan ile karşılaşacak. Müsabakayı, TRT SPOR 2 naklen yayınlayacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ: 3-0

HAKEMLER: Endri Zguri (Arnavutluk), Djordje Zelenovic (Sırbistan)

SALON: SC Verde

TÜRKİYE: Özlem, Deniz Nazlıcan, Pelin, Ege Melisa, Dalia, Özge, Yasemin (L) (Aleyna, Miray, Bianca İlayda, Dilay, Beren)

KARADAĞ: Krivopakic, Rudan, Popovic, Leovac, Vlaovic, Dragojevic, Smolovic (L) (A.Popovic, Krgovic, Cetkovic)

SETLER: 25-10, 25-17, 25-10

SÜRE: 57 dakika (17,23,17)

Onur Çelik
Spor Editörü


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