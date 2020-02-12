U17 Kız Milli Takımı’nın İsviçre maçları aday kadrosu açıklandı

U17 Kız Milli Takımının 18-20 Şubat 2020 tarihlerinde İsviçre ile Antalya'da oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Şubat 2020 Perşembe günü saat 12.30'da Antalya Sensimar Side Resort Otel'de toplanacak. Aday kadroya Kadınlar 2.Liginde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği'nden 4 oyuncu davet edildi. Kaleci Senem Servet İnci, savunma oyuncusu Narin Yakut ve orta saha oyuncuları Mine Okaytu ile Gülşen Urgun davet edildiler.

U17 Kız Milli Takımı'nın İsviçre hazırlık maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Kevser Gündoğdu (Türkiyem Berlin Spor), Sude Nur Yolcu (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Senem Servet İnci (Kayseri Gençlerbirliği)

Defans: Rabia Nur Küçük (Fomget Gençlik ve Spor), Selda Ataç (Dudullu), Narin Yakut (Kayseri Gençlerbirliği), Nazlı Örnek (Beşiktaş A.Ş), Nurşin Akurt (Akdeniz Nurçelik Spor), Damla Yıldız (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Suhde Nur Arpacı (Dudullu), Nilay Güreler (Konak Belediye Spor), İlayda Cansu Kara (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü)

Orta Saha: Berivan İçen (Beşiktaş A.Ş), Mine Okaytu (Kayseri Gençlerbirliği), Halle Rose Pembe Housseın (Arsenal Women Rtc), Arzu Akkurt (1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü), Beyza Semercioğlu (Fomget Gençlik ve Spor), Selin Marz (Fc Köln), Gülşen Urgun (Kayseri Gençlerbirliği), Selin Durmuş (Djk Viktoria 1919 Frechen), Beyza Kara (Harburger Turnerbund), Aleyna Ersoy (Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor)

Forvet: Zeynep Kerimoğlu (Dudullu), Mesude Alayont (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Mine Yıldız (Pendik Çamlık Spor), Yasemin Sarı (Pema Koleji Gençlik ve Spor)

Kaynak: İHA