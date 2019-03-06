U18 Indoor Match'ta Türkiye 2'nci oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun ev sahipliğinde 5 ülkenin U18 takımlarını salonda bir araya getiren U18 Indoor Match'ta Fransa şampiyonluğu alırken, Türkiye ikinci, Belarus da üçüncü oldu. Pentatlonda Zeynep Çaylak son bir ayda ikinci kez Türkiye rekoru yeniledi.

Türkiye salon atletizm sezonunun sondan bir önceki yarışması olan U18 Indoor Match, 6 Mart Çarşamba günü Türkiye, Belarus, Ukrayna, Fransa ve Kazakistan'ın katılımıyla Ataköy Atletizm Salonu'nda yapıldı. Tek günlük müsabakalarda 114 puan toplayan Fransa birinci olurken, 87 puanlı Türkiye ikinci, 86 puanlı Belarus üçüncü, 83 puanlı Ukrayna dördüncü, 14 puan toplayabilen Kazakistan ise beşinci sırayı aldı. Turnuva Türkiye üç altın, yedi gümüş, 10 bronz madalya olmak üzere toplam 20 madalya elde etti.

Yarışmalarda Türkiye Milli Takımı adına birincilik elde eden isimler 3000 metre kızlarda en iyisini 10:03.53'e indiren Zeynep Bayçınar, gülle atmada 16.86 ile zirveye çıkan Pınar Akyol ve erkekler 1500 metreyi 3:59.74 ile kazanan Mehmet Eren Cantürk oldu.

TAF TV'den canlı olarak yayınlanan müsabakaları TAF Başkanı Fatih Çintimar, misafir takımların delegasyonuyla birlikte izledi. Yarışmaları Belarus Atletizm Federasyonu Başkanı eski Olimpiyat şampiyonu çekiççi Vadim Devyatovski de takip etti.

PENTATLONDA ZEYNEP'TEN YENİ REKOR

Yarışmalarda ilk kez milli formayı giyen Zeynep Çaylak, bir ay önce Türkiye Çoklu Branş Şampiyonası'nda kırdığı 3387 puanlık U18 kızlar pentatlon Türkiye rekorunu, U18 Indoor Match'ta 3435 puana çıkarttı. İlk dört yarışma sonrasında 3014 puanla liderlikte olan Zeynep, yüksek atlamadaki en iyisin 1.73'e, gülledeki en iyisini 10.94'e, uzun atlamadaki en iyisini de 5.30'a yükselttiği yarışmada 800 metreyi istediği gibi koşamayınca madalyayı kaçırdı.

Yarışmalarda Türkiye'nin podyuma çıkan isimleri şu atletlerden oluştu:

ALTIN MADALYA

Mehmet Eren Cantürk (1500m)

Pınar Akyol (gülle atma)

Zeynep Bayçınar (3000 metre)

GÜMÜŞ MADALYA

Gökdeniz Göçmen (400m)

Hakan Buğanlı (800m)

Mustafa Tekdal (3000m yürüyüş)

Musa Bayram (60m engelli)

Umut Uysal (60m)

Yasemin Zehra Börekçi (400m)

Ela Alina Atam (üç adım atlama)

BRONZ MADALYA

Zülha Armutçu (60m)

Abdullah Yıldız (3000m)

Bedirhan Alpagu (yüksek atlama)

Talha Uysal (sırıkla atlama)

Melih Gökalp (gülle atma)

Cansu Nimet Sayın (60m engelli)

Urkuş Işık (1500m)

Şevval Özdoğan (800m)

Senanur Akgün (yüksek atlama)

Zülha Armutçu, Gökdeniz Göçmen, Zehra Börekçi, Umut Uysal (4×200 metre bayrak)

(FOTOĞRAFLI)

DHA