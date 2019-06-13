U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası tamamlandı

U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası, Ankara'da 800'ün üzerinde atletin katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün süren şampiyonada 40 branşta yarışma yapıldı.

Ankara'daki Ali Naili Moran Atletizm Pisti'nde gerçekleşen Turkcell Türkiye U18 Atletizm Şampiyonası'na 65 bölgeden 800'ün üzerinde atlet katıldı. Yarışmalarda alınan sonuçlar, Balkan U18 Atletizm Şampiyonası, EYOF ve Ukrayna'daki yaş grubu yarışmalarına gidecek olan takımların belirlenmesinde rol oynayacak.

İki gün süren müsabakalarda branşlarında birinci olan atletler ve dereceleri şöyle:

ERKEKLER

100m: Umut Uysal (Sakarya) 10.55

200m: Özgür Beydemir (Ankara) 21.75

400m: Gökdeniz Göçmen (Konya) 48.52

800m: Süleyman Toker (Gaziantep) 1:56.08

1500m: Hakan Buğanlı (Kars) 4:00.57

3000m: Abdülbaki Enterili (Kayseri) 8:45.42

110m engelli: Ersin İlhan (Kocaeli) 14.45

400m engelli: Haydar Ariz (Tokat) 56.14

2000m su engelli: İbrahim Karateker (Muş) 6:02.33

Yüksek atlama: Bedirhan Alpagu (Bingöl) 2.06

Sırıkla atlama: Sedat Cacim (Mersin) 4.30

Uzun atlama: Hacı Arıkhan (Mersin) 6.77

Üç adım atlama: Halil Oğurlu (İzmir) 14.15

Çekiç atma: Emirhan Şipşak (Samsun) 62.84

Disk atma: Delil Dilovan Bal (Van) 53.07

Gülle atma: Melih Gökalp (Kütahya) 17.57

Cirit atma: Oğuzhan Usta (Osmaniye) 67.65

4x100 metre: Erzurum karması 44.17

4x400 metre: Antalya karması 3:33.38

10.000m yürüyüş: Serhat Güngör (Malatya) 45:56.73

KIZLAR

100m: Hilal Durmaz (İzmir) 12.12

200m: Simay Özçiftçi (İzmir) 24.60

400m: Nevin İnce (Van) 57.09

800m: Aleyna Tok (Niğde) 2:12.31

1500m: Hacer Yılmaz (Kütahya) 4:38.53

3000m: Urkuş Işık (Nevşehir) 10:07.99

100m engelli (76 cm): Cansu Nimet Sayın (İstanbul) 14.54

400m engelli: Gizem Duygu Güney (İzmir) 1:04.05

2000m su engelli: Şevval Özdoğan (Niğde) 6:52.71

Yüksek atlama: Senanur Akgün (Ankara) 1.69

Sırıkla atlama: Elif Özelçi (Ankara) 3.30

Uzun atlama: Yağmur Menteş (İstanbul) 5.46

Üç adım atlama: Iraz Engin (Bursa) 11.90

Çekiç atma (3 kg): Vildan Kelek (Tokat) 59.37

Disk atma: Edanur Şimşek (İzmir) 46.26

Gülle atma (3kg): Ece Narttürk (Adana) 15.22

Cirit atma (500g) : Selma Davulcu (Konya) 53.64

4x100 metre: İzmir karması 50.54

4x400 metre: Gaziantep 2. takım 4:07.48

5000m yürüyüş: Şükran Ayaz (Batman) 26:04.09

(FOTOĞRAFLI)

DHA