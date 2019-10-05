U19 Kadın Milliler, Danimarka’ya farklı mağlup oldu

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaştığı Danimarka'ya 6-0 mağlup oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde U19 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası 12'nci Grup eleme maçları devam ediyor. Türkiye U19 Kadın Milli Futbol Takımı gruptaki ikinci karşılaşmasını Danimarka ile oynadı. Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Graziella Pirriatore yönetti.

Karşılaşmada Danimarka, 14'üncü dakikada Moller Holdt, 23'üncü dakikada Sofie Lundgaard, 37'nci dakikada Kevser Kartal kendi kalesine, 45+2'nci dakikada Sofie Hornemann, 61'inci dakikada Mathilde Rasmussen ve 70'inci dakikada Cornelia Kramer'in attığı gollerle maçtan 6-0 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta ise Macaristan, Kosova'yı 6-1 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA