U19 Ragbi Lig Milli Takımı, Ukrayna maçına hazır

Avrupa Ragbi Lig Federasyonu (RLEF) tarafından düzenlenen U19 Avrupa Ragbi Lig Şampiyonası elemelerinde Türkiye U19 Milli Takımı, 31 Ağustos'ta Ukrayna ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

31 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşma, İstanbul'daki Beylerbeyi Stadyumu'nda oynanacak.

24 - 25 Ağustos tarihlerinde İstanbul'daki kamp çalışmalarını Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Tesisleri'nde tamamlayan milliler maç saatini beklemeye başladı. İki gün süresince teknik ekibin antrenman programını tamamlayan gençler, A Milli Ragbi Lig Takımı'yla da bir hazırlık maçı oynadı. Sezon boyu yapılan gözlemlerin yanısıra Eskişehir ve İstanbul'da gerçekleştirilen seçmelerle oluşturulan 20 kişilik aday kadrodan müsabakaya çıkacak 17+1 kişilik liste de belirlendi.

GÜROL YILDIZ: BİR İLK OLACAK

TRLA Başkanı Gürol Yıldız, "U19 Ragbi Lig Milli Takımımızın Ukrayna maçını kazanması durumunda 3-13 Eylül 2020 tarihleri arasında Avrupa Ragbi Lig Federasyonu (RLEF)'nun düzenlediği U19 Avrupa Ragbi Lig Şampiyonası'na katılım hakkı kazanacağız. Takımımızın bu şampiyonaya katılımı ise Türk spor tarihi açısından da bir ilk olacaktır" ifadelerini kullandı.

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DHA