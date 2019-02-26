U20 Atletizm Milli Takımı'ndan 13 madalya
Belarus'ta 10 ülkenin katılımıyla yapılan Uluslararası Minsk U20 Atletizm Salon Müsabakası'nda Türkiye3 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam...
Belarus'ta 10 ülkenin katılımıyla yapılan Uluslararası Minsk U20 Atletizm Salon Müsabakası'nda Türkiye3 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanıp takım sıralamasında dördüncülüğü aldı.
Belarus'un ev sahilipliğinde Ukrayna, Türkiye, İsrail, İspanya, Letonya, Litvanya, Estonya, Kazakistan ve Azerbaycan'ın katılımıyla yapılan International U20 Match'te Türk atletler toplam 13 podyum elde etti. Türkiye U20 Atletizm Milli Takımı, 25 branş sonunda yapılan puan sıralamasında ise Ukrayna, İspanya ve Belarus'un ardından 174 puanla dördüncü sırayı aldı.
İlk gün yürüyüşte Meryem Bekmez ve 1500 metrede Tuğba Toptaş ile birincilik kazanan milliler, ikinci günde de 2 bin metre su engelli mücadelesinde Murat Yalçınkaya ile ilk sıraya çıktı. Üç birinciliğin yanı sıra toplam 10 podyum daha gören ay yıldızlılar, 174 puan toplarak sıralamayı dördüncü olarak noktaladı.
ALPEREN'DEN YENİ REKOR
Gülle atmada 20.19'luk derecesiyle ikinci olan Alperen Karahan, yarışmada Türkiye U20 rekorunu 20 metrenin üzerine taşıma başarısı gösterdi. Karahan, 6 kiloluk güllede 19.93 ile kendisine ait olan rekoru 20.19'a yükseltme başarısı gösterdi. Ancak Belaruslu rakibi Aleh Tamaşeviç, 20.47'lik bir derece ile yarışma rekoru kırınca, Alperen mücadeleyi ikinci sırada noktaladı.
NEFİSE'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Yarışmaların ikinci gününde 60 metre engelli finalinde ikinci sırayı alan milli atlet Nefise Karatay'a organizasyon komitesinin bir de sürprizi vardı. 25 Şubat 2000 doğumlu olan Nefise, madalyasını aldıktan sonra podyumun önüne getirilen pastaya üfleyerek 19'uncu yaşını kutladı.
Yarışmaların ardından Belarus Atletizm Federasyonu Başkanı Vadim Devyatovski'ye gösterdikleri yakınlık ve ilgiden dolayı teşekkür eden Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, dost Belarus ekibini İstanbul'daki U18 Salon Yarışması'na davet etti.
U20 Milli Takımı'nın Minsk'te podyuma çıkan isimleri şöyle:
ALTIN
5000m yürüyüş - Meryem Bekmez
1500m - Tuğba Toptaş
2000m engelli - Murat Yalçınkaya
GÜMÜŞ
Üç adım atlama - Esra Yılmaz
1500m - Mehmet Çelik
60m engelli - Mert Osman Bilgin
60m engelli - Nefise Karatay
Gülle atma - Alperen Karahan
BRONZ
5000m yürüyüş - Selman İlhan
2000m engelli - Berfin Barışer
Uzun atlama - Samet Sağlam
Sırıkla atlama - Mesure Tutku Yılmaz
Yüksek atlama - Rümeysa Ökdem
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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