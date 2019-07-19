U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ilk madalya geldi
U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda disk atmada Özlem Becerek 54.17 metre atarak gümüş madalya kazandı.
U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda disk atmada Özlem Becerek 54.17 metre atarak gümüş madalya kazandı.
İsveç'in Boras kentinde düzenlenen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye adına ilk madalya disk atmada geldi. Özlem Becerek, final etabındaki 54.17'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Altın madalya ise 55.92'lik derecesiyle Hollandalı sporcu Alida van Daalen'e gitti.
Özlem Becerek, geçtiğimiz yıl Buenos Aires Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda da bronz madalya kazanmıştı.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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