U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası Bursa'da sona erdi

Türkiye U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası sona erdi. U20'de 38, U23'te ise 36 sporcu birincliğe ulaştı.

Bursa'da düzenlenen Türkiye U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası, ikinci günüyle birlikte sona erdi. Bursa'daki yarışlarda 240'ı kadın, 440'ü erkek olmak üzere toplam 680 atlet boy gösterdi. Dün başlayan ve bugün sona eren yarışlarda U20'de 38, U23'te ise 36 birincilik ödülü sahiplerini buldu. Öte yandan organizasyonda bugün sahne alan milli atlet Necati Er, üç adım atlama müsabakasında 16.99'luk derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Necati Er, bu derecesiyle aynı zamanda Doha 2019 Dünya Şampiyonası'nın katılım barajı olan 16.95'i de geride bırakıp, dev şampiyona için vize aldı.

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DHA