U23 Atletizm Milli Takımı, Gavle'de

11-14 Temmuz tarihleri arasında İsveç'in Gawle kentinde yapılacak olan U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası için 50 kişiden oluşan Atletizm Milli Takım kafilesi Gavle'ye ulaştı.

İsveç'in başkenti Stokholm'e inen ve karayolu ile Gavle şehrine geçen millileri Türkiye'nin Stokholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yurt ve elçilik çalışanları karşıladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'dan milliler hakkında bilgi alan Büyükelçi Yurt, sporculara başarılar diledi.

Türkiye, milli takım tarihin en kalabalık kadrosuyla katılıyor. Dört gün sürecek olan organizasyonda Avrupa'nın 23 yaş altı grubundaki en önemli atletleri yarışacak.

U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak atletler ve branşları şöyle:

ERKEKLER

100m: Kayhan Özer

200m: Ekrem Ayhan

400m: Ekrem Ayhan, Akın Özyürek

1500m: Abdurrahman Gediklioğlu

10,000m: Sezgin Ataç

3000m engelli: Muhammet Çelebi, Oğuzhan Ülger, Yunus Emre Akkuş

110m engelli: Harun Akın, Furkan Aktaş, Mikdat Sevler

400m engelli: Sinan Ören

Yüksek atlama: Alperen Acet, Metin Doğu, Enes Talha Şenses

Sırıkla atlama: İlkay Aydemir, Ersu Şaşma

Uzun atlama: Emre Dalkıran, Yiğit Yeşilçiçek

Üç adım atlama: Necati Er, Mert Çiçek

Disk atma: Berke İnaloğlu

Çekiç atma: Hakan Mert Sözüdiri

Cirit: Ümmet Değermenci, Emin Öncel, Toygar İsmet Pekbak

20 km yürüyüş: Abdülselam İmuk, Salih Korkmaz

4x100m: Ekrem Ayhan, Cafer Güneş, Kayhan Özer, Akın Özyürek, Mustafa Onur Sadıkoğlu, Furkan Yıldırım

4x400m: Ekrem Ayhan, Bayraktar Berkay Çalık, Mahsum Korkmaz, Sinan Ören, Akın Özyürek, Okan Yılmaz

KADINLAR

800m: Damla Çelik, Rahime Tekin

1500m: Damla Çelik, Burcu Subatan

5000m: Yayla Kılıç

10,000m: Yayla Kılıç, Nuran Satılmış

3000m engelli: Sümeyye Erol, Semra Karaslan, Gülnaz Uskun

Yüksek atlama: Merve Menekşe, Buse Savaşkan

Uzun atlama: Tuğba Danışmaz

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz

Gülle atma: Aysel Yılmaz, Sinem Yıldırım

Çekiç atma: Deniz Yaylacı

Cirit atma: Eda Tuğsuz

20 km yürüyüş: Ayşe Tekdal

(FOTOĞRAFLI)

DHA