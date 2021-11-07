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  3. UB40 grubunun kurucusu Astro lakaplı Terence Wilson hayatını kaybetti!

UB40 grubunun kurucusu Astro lakaplı Terence Wilson hayatını kaybetti!

İngiliz istihbaratının bile telefonlarını dinlediği dünyanın en başarılı reggae grubu olan UB40'nin kurucusu ve solisti Astro lakaplı Terence Wilson'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

UB40 grubunun kurucusu Astro lakaplı Terence Wilson hayatını kaybetti!

1980'li yıllarda Red Red Wine ve Can't Help Falling in Love gibi şarkılarla şöhret basamaklarının en zirvesine tırmanan ünlü İngiliz reggae grubu UB40'nin kurucusu ve eski vokalisti Terence Wilson, 64 yaşında hayatını kaybetti. Wilson, 2013 yılında yeni bir grup kurup UB40 ile yollarını ayırmıştı.

UB40 grubunun kurucusu Astro lakaplı Terence Wilson hayatını kaybetti!

VEFAT HABERİNİ ESKİ GRUBU DUYURDU!

Ünlü vokalistin ölüm haberini, UB40 yayınladı. Grup tarafından yapılan açıklamada "Sevgili Astro'muzun bugün hastalığının ardından vefat ettiğini açıklamaktan dolayıp harap durumdayız, kalbimiz kırıldı. Dünya onsuz asla aynı olmayacak" ifadelerine yer verildi.

UB40 grubu, Neil Diamond'ın Red Red Wine şarkısına yaptığı pop reggae cover'ıyla büyük başarı sağlamış ve 100 milyondan fazla plak satmıştı.

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