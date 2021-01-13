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  3. Uber geri döndü: İstanbullulara yeniden merhaba!

Uber geri döndü: İstanbullulara yeniden merhaba!

Geçtiğimiz yıl web sitesi ve uygulamasına erişim engeli getirilerek kullanımı yasaklanan Uber için istinaf mahkemesi kararı bozmasının ardından Uber bugün, resmi olarak döndüğünü açıkladı. Uber'in sosyal medta üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbullulara yeniden merhaba!" ifadesi kullanıldı.

Uber geri döndü: İstanbullulara yeniden merhaba!

Geçtiğimiz yıl web sitesi ve uygulamasına erişim engeli getirilen Uber'e yönelik karar bozuldu. İlk derece mahkemesinin kararını hatalı bulan istinaf mahkemesi Uber'e erişim engelini kaldırdı. Böylece Uber'in taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebileceği kullanıcılarını sevindirirken resmen bugün faaliyete geçen yolcu taşıma uygulaması, döndüğünü Twitter üzerinden duyurdu.

BUGÜN İTİBARIYLA RESMEN KALDIRILDI

İstinaf mahkemesi Uber’e erişim engelini kaldırdı ve Uber'in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin vermişti.

Uber'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibarıyla resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!"

İstinaf mahkemesi kararı hatalı buldu: Uber geri dönüyor!

İstinaf mahkemesi 24 Aralık'ta aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı buldu. İstinaf mahkemesi kararı bozarak Uber’e erişim engelini kaldırdı.

Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.

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TAKSİCİ DERNEKLERİ VE BİRLİKLERİNİN DAVASIYLA KAPATILMIŞTI

Uber'e ilişkin olarak taksici dernekleri ve birlikleri dava açmış ve sonucunda Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti. Taksicilerin de Uber kullanmasına rağmen korsan faaliyet olarak belirlenen Uber, Türkiye'de yasaklanmıştı. Ticari taksilerin de yolcu bulmak için kullandığı Uber 2010 yılından bu yana hizmet gösteriyor ve toplamda 15 milyardan fazla yolculuğa erişti. Uber, 66 ülkede 700'den fazla şehirde günde 19 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlıyor.

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4,5 MİLYONDAN FAZLA KULLANICISI VAR

Uber, İstanbul’da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, İstanbullular için popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline gelmiş ve Türkiye’de 4.5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştı. Erişim engelinin kalkması ile, Uber uygulamasında UberTaksi hizmeti sunulabilecek. Uber uygulaması İstanbul’da 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından hali hazırda kullanılmıştı. Taksiciler dışında VIP olarak tanımlanan araçlarla taşımacılık yapanlar da olmuştu.

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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