UBER'in sahibi kim? UBER kimin? Ne zaman kuruldu?

Amerika merkezli uluslararası ulaşım şebekesi şirketi olan UBER, bir süre önce ülkemizde de hizmet vermeye başlamıştı. Çok az bir zamanda yolcular tarafından epeyce kullanılan araç haline gelen UBER, taksicilerin işlerine ortak olması iddiaları üzerine davalık olup yasaklanmıştı. Tekrar hizmete açılacağı açıklanan UBER kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki UBER'in sahibi kim? UBER kimin? Ayrıntıları haberimizde derledik...

UBER'İN SAHİBİ KİM, UBER KİMİN? NE ZAMAN KURULDU?

Kaliforniya menşeli Amerikan uluslararası ulaşım şebekesi şirketi olan UBER, mobil aplikasyon ile hizmet vermektedir. UBER firması 2009 yılında, Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından kurulmuştur. 58 ülkede ve 300 şehirde hizmet vermekte olan UBER ülkemizde ise 4 sene kadar kullanılmıştır.

TRAVİS KALANİCK KİMDİR?

Şirketin CEO’larından biri ABD vatandaşı Travis Kalanick. Kişisel serveti 4.8 milyar dolar civarında olan 44 yaşındaki Kalanick, Forbes’in en zenginler listesine girmiş durumda.

Travis Kalanick'in detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

UBER'in sahibi Travis Kalanick kimdir? Travis Kalanick nereli, kaç yaşında?

GARRET CAMP KİMDİR?

UBER’in diğer sahibi de Kanada vatandaşı Garrett Camp. 39 yaşındaki Camp, Forbes’in en zenginler listesine giren isimlerden. Garrett Camp’ın taksi hizmeti fikri Travis Kalanick’le birlikte çalışarak gerçekleşti.

Garrett Camp'in detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

UBER'ın sahibi Garrett Camp kimdir? Garrett Camp nereli, kaç yaşında?