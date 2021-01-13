Amerikan merkezli Uber firması ülkemizde verdiği 4 senelik hizmet kapsamında en fazla tercih edilen araçlar arasında yer alıyordu. Taksiciler ile davalık olmasının ardından yasaklanan Uber'den sevindiren haber geldi. Uber'i epeyce tercih eden yolcular tarafından ise firmanın sahibinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki UBER'in sahibi Travis Kalanick kimdir? Travis Kalanick nereli, kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

UBER'İN SAHİBİ TRAVİS KALANİCK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Travis Cordell Kalanick, 6 Ağustos 1976 doğumlu Amerikalı bir iş adamı. Kalanick, Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği ve işletme ekonomisi okudu. 44 yaşındaki Kalanick, Peer-to-peer dosya paylaşım uygulaması olan Scour'un kurucu ortağıdır. Eşler arası bir içerik dağıtım ağı olan Red Swoosh ve Uber . Red Swoosh, 2007 yılında Akamai Technologies'e satıldı . Kalanick, Uber'in kurucu ortağı ve eski CEO'luğunu yapıyordu ve bu görevi 2010'dan 2017 yılına kadar sürdürdü.

Ancak şirketteki cinsel taciz raporlarını görmezden geldiği iddiaları da dahil olmak üzere etik olmayan davranışlara ilişkin tartışmaların ardından 2017 yılında Uber'deki görevinden istifa etti.

Kalanick, 31 Aralık'ta geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu koltuğundan istifa edeceğine dair açıklamada bulunmasının ardından 24 Aralık 2019'da Uber'deki hisselerinin yaklaşık% 90'ını sattı. Aynı zamanda Kalanick, 2,6 milyar dolarlık net serveti ile Forbes 400 en zengin Amerikalılar listesinde 238. sırada yer alıyor.