Übeyd Adıyaman kimdir, kaç yaşında, nereli? Übeyd Adıyaman kariyeri

Gençlerbirliği'nin genç kalecisi Übeyd Adıyaman'ın kim olduğu ve kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Übeyd Adıyaman kimdir? Übeyd Adıyaman kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

ÜBEYD ADIYAMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2 Ekim 1997 yılında Malatya'da dünyaya gelen Übeyd Adıyaman, futbola 2007 yılında Malatya Sanayispor'da başladı. Adıyaman 2019 senesinde Gençlerbirliği altyapısına katıldı. Genç kaleci, 2013 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı sardından 2015, 2016, 2017'de Hacettepe, 2019'da Fethiyespor, 2020'de de Bodrumspor'a kiralık kaleci olarak gönderildi.

ÜBEYD ADIYAMAN'IN KARİYERİ

Übeyd Adıyaman'ın Gençlerbirliği ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır. Güncel piyasa değeri 50 bin euro olan kaleci 1.94 boyunda ve 82 kg ağırlığındadır.

23 yaşındaki Adıyaman, 3 kez Türkiye U19'da forma giydi ve kulüp kariyerinde 87 resmi maça çıktı.

GS - GB MAÇ SONUCU

Gençlerbirliği’ni 6-0 mağlup eden Galatasaray, bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk yarıyı da 4-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da 2 gol bulan Cimbom müsabakadan 6-0 galip ayrıldı.

Galatasaray bu maçla birlikte bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon daha önce Çaykur Rizespor’u deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.

Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun 18. haftasında 19 Ocak 2019 tarihinde sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup eden Galatasaray, yaklaşık 2 yıl sonra bir başka Ankara ekibini aynı skorla yendi.