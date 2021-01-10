Übeyd Adıyaman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Übeyd ne demek? Übeyd Adıyaman tweetleri

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği maçında kalesinde 6 gol gören Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman, futbolseverlerin radarına girdi. Birçok taraftarın tepkisini de çeken genç kaleci sosyal medyada gündeme girdi. Peki, Übeyd Adıyaman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Übeyd ne demek? İşte detaylar...

ÜBEYD ADIYAMAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Übeyd Adiyaman, 2 Ekim 1997 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Futbol hayatına 2007 yılında Malatya Sanayispor'da başlayan Übeyd, 2019 yılında Gençlerbirliği altyapısına katıldı. Übeyd Adiyaman, 2 Ekim 1997 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Futbol hayatına 2007 yılında Malatya Sanayispor'da başlayan Übeyd, 2019 yılında Gençlerbirliği altyapısına katıldı. 2013 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan genç kaleci, 2015, 2016, 2017'de Hacettepe, 2019'da Fethiyespor, 2020'de Bodrumspor'a kiralandı.

Gençlerbirliği ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Übeyd'in güncel piyasa değeri 50 bin euro. 1.94 boyunda olan 23 yaşındaki kaleci, 3 kez de Türkiye U19'da forma giydi.

Kulüp kariyerinde 87 resmi maça çıkan Übeyd, 82 kg ağırlığında.

ÜBEYD NE DEMEK?

Kökeni Arapça ve erkek ismi olan Übeydi'in anlamları arasında, Küçük köle, kölecik, kul, küçük kul, kulcuk gibi ifadeler bulunur.

ÜBEYD ADIYAMAN TWEETLERİ

Sosyal medyada çokça konuşulan Übeyd Adıyaman'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar şöyle: