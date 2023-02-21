Ubong Ekpai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ubong Ekpai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ubong Ekpai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ubong Ekpai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ubong Ekpai 17 Ekim 1995 tarihinde Uyo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ubong Moses Ekpai şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ubong Ekpai Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alexandra Vuová yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ubong Ekpai'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ubong Ekpai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ubong Ekpai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ubong Ekpai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ubong Ekpai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Akwa United

1 Temmuz 2016 yılında Maccabi Haifa

24 Temmuz 2016 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2017 yılında Maccabi Haifa

10 Temmuz 2017 yılında Fastav Zlin

1 Temmuz 2018 yılında Viktoria Plzen

3 Eylül 2019 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2019 yılında Viktoria Plzen

3 Ağustos 2020 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2021 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag

21 Ocak 2022 yılında Banik Ostrava

30 Haziran 2022 yılında Slavia Prag

25 Ağustos 2022 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag

Ubong Ekpai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ubong Ekpai şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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