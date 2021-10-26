Ubudiyet ne demek, TDK'ya göre Ubudiyet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ubudiyet ne demek? Ubudiyet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ubudiyet kelimesi. Peki ubudiyet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ubudiyet nedir, ubudiyet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

UBUDİYET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ubudiyet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ubudiyet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ubudiyet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kulluk

