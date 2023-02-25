Üç aracın karıştığı kazada can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir kamyonet, yolcu otobüsü ve bir aracın karıştığı kazada 13 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Üç aracın karıştığı kazada can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edinilen bilgilere göre kaza Pencap eyaletine bağlı Rahim Yar Khan'ın Rukanpur bölgesi yakınlarındaki M-5 otoyolunda meydana geldi.

Bir kamyonet ile yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Daha sonra bir başka araç da otobüse çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.

Üç aracın karıştığı kazada can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Bölge polisi Rizwan Umar Gondal, korkunç kazada 13 kişinin olay yerinde yaşamın yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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