Üç Avrupa ülkesinin lideri Başkan Erdoğan ile görüşecek!

Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik" dedi.

ERDOĞAN İLE HANGİ ÜLKELER GÖRÜŞECEK?

Türkiye ile ABD'nin Suriye anlaşması yapması üzerine bütün dünya anlaşmaya kitlendi. Dünya basınında büyük yankılanan anlaşma sonrası 3 Avrupa ülkesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme kararı aldı. Görüşmeyi duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...