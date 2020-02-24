Müslümanların kutsal olarak kabul ettiği üç aylara kısa bir süre kala vatandaşlar internet arama motorlarında Üç aylar ayın kaçında başladı? Üç ayların başlangıcı ayın kaçında? sorusunu internet arama motorlarında araştırıyor. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizde...

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için, bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapmaları, yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu zaman dilimlerini sebep kılmıştır. Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarını da, kullarının yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için sebep kılmıştır. Bu mübarek üç ayların ilki Receb ayıdır ki, Âdem aleyhisselamdan beri kıymetli idi. Her ümmet, bu aya saygı gösterirdi. Receb, muhterem, kıymetli demektir.

Üç aylardan ikincisi Şaban ayıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Şaban-ı şerif, benim kendime mahsus bir aydır. Hak teâlâ Arş-ı a'lânın meleklerine azamet-i şâniyle buyurur ki: Ey benim meleklerim, gördünüz mü, benim kullarım sevgilimin ayına nasıl hürmet ediyorlar. İzzim, celâlim hakkı için ben de kullarımı af ve mağfiretime nail eyledim.)

Üç ayların üçüncüsü ise Ramazan ayıdır. Hadis-i şerifte;

(Ramazan ayı gelince, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır) buyuruldu.

ÜÇ AYLAR AYIN KAÇINDA BAŞLADI? ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI AYIN KAÇINDA?

Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

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ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

ÜÇ AYLARDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Kutsal sayılan bu aylarda ibadetler arttırılır. Müslümanlar dini vecibelerini yerine getirme konusunda daha hassas davranır. Özellikle Recep ve Şaban ayında nafile oruçlar tutulur, günahların affedilmesi için daha çok namaz kılınır ve tövbe edilir. Recep ve Şaban ayının ardından gelen Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak tüm İslam aleminde heyecanla karşılanır.

Recep ayının ilk perşembe gecesini cumaya bağlayan Regaip kandili 3 ayların habercisidir. Rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı gecedir.

Recep ayının 27. gecesi Miraç kandili, Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olarak kabul görülen bu gecede Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mescdi-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği ve Allah'ın Hz. Muhammed aracılığıyla kullarına namazı hediye ettiği gecedir.

Şaban ayının 14. gecesi Berat kandili, bu gece Kuran-ı Kerim'in Duhan Suresinde şöyle anlatır. 'Apaçık kitaba yemin olsun ki, biz Kuran-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.'

Bu gecede dua ve ibadetle geçirerek amel defterini zenginleştirmek faziletlidir.

Bin aydan daha hayırlı olan ve tüm duaları kabul edildiği ve tövbelerin affedildiği Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesine denk gelir. Bu ay Allah'ın kullarını Kuran-ı Kerim nuruyla aydınlatmaya başladığı gecedir. O gece yapılan tüm dua ve ibadetlerin kabul edildiğine inanılır.

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ÜÇ AYLARIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

RECEB ayı: Dört kıymetli aydan biridir. Bir âyet-i kerime meali:

(Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram [hürmet edilen] aylardır.) (Tevbe 36)

Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

Receb ayının faziletiyle ilgili birkaç hadis-i şerif:

(Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir.) (İbni Cerîr)

(Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.) (Taberani)

(Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.) (Ebu Davud)

(Recep ayında dokuz gün oruç tutanın günahları sevaba çevrilir.) (Gunye)

(Receb ayında Allahü teâlâya çok istigfar edin; çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) (Deylemi)

(Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) (Deylemî)

(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) (Gunye)

(Recebin bir gün başında [ilk günlerinde], bir gün ortasında ve bir gün de sonunda [son günlerinde] oruç tutana, ayın hepsinde tutmuş gibi sevap verilir.) (Miftah-ül-Cennet)