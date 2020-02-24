Üç aylar başlangıcı 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı

Üç aylar başlangıcı 2020 vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasına girdi. Peki üç aylar ne zaman başlayacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte cevaplar..

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor. Yani, üç aylar Receb ayıyla başlıyor. 2020 yılında Receb ayı 25 Şubat tarihinde başlıyor. Buna göre üç aylar 25 Şubat tarihinde başlıyor. Öte yandan Ramazan ayının son günü de aynı zamanda Ramazan ayının son günüdür. 2020 Ramazan ayının son günü ise 23 Mayıstır… Böylelikle netleştirecek olursak üç aylar 25 Şubat günü başlayacak ve 23 Mayıs günü sona erecek.

Recep Ayı 2020 başlangıç tarihi: 25 Şubat

Şaban Ayı 2020 başlangıç tarihi: 25 Mart

Ramazan Ayı 2020 başlangıç tarihi: 24 Nisan

Üç ayların dinimizdeki yeriyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. İşte, üç aylarla ilgili Diyanet’ten yapılan açıklama:

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır.

(Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

3 AYLAR NEDİR?

Üç aylar. Üç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

ÜÇ AYLAR İBADETLERİ NELERDİR?

Selman-ı Farisi sorar:

-Ey Allah'ın Resulü! O namazı ne şekilde, ne zaman kılayım?

Efendimiz (sav) :

-''Ey selman! Ayın evvelinde on rekat kılarsın. ALLAH (cc) rızası için niyet edilir. İki rekatta bir selam verilir. Bir Fatiha, Üç İhlas ve Kafirun duaları okunur. Namaz tamamlandıktan sonra eller kaldırılıp şu dua okunur:

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ALLAHümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced''

Sonra iki elini yüzüne sürersin. Ayın ortasında da on rekat daha kılarsın (yukarıdaki tarifteki gibi). Bu kez namazdan sonra şu duayı okursun;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ilahen vahiden ehaden ferden sameden vitran ve lem yettehiz sahibeten ve la veleda'

Ayın sonunda da on rekat kılarsın. Namazdan sonra şu duayı edersin;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ve sallALLAHü ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala alihit tahirine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim''

Bu duadan sonra istek ve dileklerinizi ileten özel duanızı yaparak bitirirsiniz.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan, Cuma başlayacak. 23 Mayıs, Cumartesi günü bitecek.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN OLACAK?

23 Mayıs ramazan bayramı arifesi cumartesi günü (yarım günü)

24 Mayıs ramazan bayramı 1’nci günü pazar günü

25 Mayıs ramazan bayramı 2’nci günü pazartesi günü

26 Mayıs ramazan bayramı 3’üncü günü salı günü