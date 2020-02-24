Üç aylar başlangıcı 2021 vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasına girdi. Müslüman alemi bu aylarda neler yapabileceğini sorgulamaya başlarken bizde haberimizde tüm sorulara yer verdik. İşte üç aylar başlangıcı 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI 2021 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor. Yani, üç aylar Receb ayıyla başlıyor. 2021 yılında Receb ayı 13 Şubat tarihinde başlıyor. Buna göre üç aylar 13 Şubat tarihinde başlıyor. Öte yandan Ramazan ayının son günü de aynı zamanda Ramazan ayının son günüdür. 2021 Ramazan ayının son günü ise 12 Mayıstır… Böylelikle netleştirecek olursak üç aylar 13 Şubat günü başlayacak ve 12 Mayıs günü sona erecek.

Recep Ayı 2021 başlangıç tarihi: 13 Şubat

Şaban Ayı 2021 başlangıç tarihi: 14 Mart

Ramazan Ayı 2021 başlangıç tarihi: 13 Nisan

Üç ayların dinimizdeki yeriyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. İşte, üç aylarla ilgili Diyanet’ten yapılan açıklama:

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır.

(Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

3 AYLAR NEDİR?

Üç aylar. Üç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

ÜÇ AYLAR İBADETLERİ NELERDİR?

Selman-ı Farisi sorar:

-Ey Allah'ın Resulü! O namazı ne şekilde, ne zaman kılayım?

Efendimiz (sav) :

-''Ey selman! Ayın evvelinde on rekat kılarsın. ALLAH (cc) rızası için niyet edilir. İki rekatta bir selam verilir. Bir Fatiha, Üç İhlas ve Kafirun duaları okunur. Namaz tamamlandıktan sonra eller kaldırılıp şu dua okunur:

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ALLAHümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced''

Sonra iki elini yüzüne sürersin. Ayın ortasında da on rekat daha kılarsın (yukarıdaki tarifteki gibi). Bu kez namazdan sonra şu duayı okursun;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ilahen vahiden ehaden ferden sameden vitran ve lem yettehiz sahibeten ve la veleda'

Ayın sonunda da on rekat kılarsın. Namazdan sonra şu duayı edersin;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ve sallALLAHü ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala alihit tahirine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim''

Bu duadan sonra istek ve dileklerinizi ileten özel duanızı yaparak bitirirsiniz.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 13 Şubat 2021

Regaip Kandili 18 Şubat 2021

Miraç Kandili 10 Mart 2021

Berat Kandili 27 Mart 2021

Ramazan ayı başlangıcı 13 Nisan 2021

Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021

Ramazan Bayramı 13 - 15 Mayıs 2021

Kurban Bayramı 20 - 23 Temmuz 2021

Hicri Yılbaşı 9 Ağustos 2021

Aşure Günü 18 Ağustos 2021

Mevlid Kandili 17 Ekim 2021

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan ayı bu yıl 13 Mayıs Perşembe başlayacak. 15 Mayıs Cumartesi günü bitecek.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN OLACAK?

12 Mayıs Ramazan Bayramı arifesi çarşamba günü (yarım günü)

13 Mayıs Ramazan Bayramı 1’nci günü perşembe günü

14 Mayıs Ramazan Bayramı 2’nci günü cuma günü

15 Mayıs Ramazan Bayramı 3’üncü günü cumartesi günü