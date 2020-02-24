Müslüman aleminde herkes tarafından merakla beklenen üç aylara yaklaşıldı. 2021 yılında 13 Şubat'ta başlayacak olan üç ayları karşılama orucu şimdiden internette aratılmaya başlandı. Üç aylar başlangıcı oruç kaç gün tutulur? Üç aylar başlangıcı oruç niyeti, sevabı, fazileti sorusuyla aratılan bu konuya dair tüm bilgileri araştırıp haberimizde yer verdik. İşte Üç aylar başlangıcı oruç kaç gün tutulur? Üç aylar başlangıcı oruç niyeti, sevabı, fazileti sorusunun cevabı ve daha fazlası...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç ayların başlangıç tarihi olan 13 Şubat itibariyle başlayan 3 aylar orucu, Recep ve Şaban’ın tamamen oruçla geçirip Ramazan’da da oruca devam edilmesidir. 3 ay boyunca oruç tutmak insan nefsine ve bünyesine zor geldiğinden 3 ay boyunca oruç tutmak yerine kişinin sağlığı ve bünyesinin müsaade ettiği zaman kadar oruç tutması yine Peygamber Efendimiz (s.a.s) tarafından tavsiye edilmektedir.

Her Müslüman’ın üzerine vazife olan Ramazan ayı dışında Recep ve Şaban ayının Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutulması Peygamber Efendimiz (s.a.s) sünneti olduğundan çok sevaptır.

ÜÇ AYLAR NEDİR, ÜÇ AYLARDA NASIL İBADET EDİLİR?

Hicri takvime göre mukaddes sayılan Recep, Şaban, Ramazan aylarıdır. İslam dininde bulunan 5 mübarek gecenin 4’ü bu aylardadır. Recep ve Şaban ayı rahmet ayı olan Ramazan ayının habercisidir. Kutsal sayılan bu aylarda ibadetler arttırılır. Müslümanlar dini vecibelerini yerine getirme konusunda daha hassas davranır.

Özellikle Recep ve Şaban ayında nafile oruçlar tutulur, günahların affedilmesi için daha çok namaz kılınır ve tövbe edilir. Recep ve Şaban ayının ardından gelen Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak tüm İslam aleminde heyecanla karşılanır.

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI ORUÇ KAÇ GÜN TUTULUR?

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (Bakara, 2/184-185) Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79) Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI ORUÇ NİYETİ

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI ORUÇ SEVABI

Her Müslüman’ın üzerine vazife olan Ramazan ayı dışında Recep ve Şaban ayının Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutulması Peygamber Efendimiz (s.a.s) sünneti olduğundan çok sevaptır.

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI ORUÇ FAZİLETİ

PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK SÜNNET MİDİR?

Ebû Katâde (radıyallahu anh) şöyle dedi:

Peygamber Efendimiz’e (sallâllâhu aleyhi ve sellem) pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu. O da şöyle buyurdu:

“O gün, benim doğduğum, Peygamber olduğum (veya bana vahiy geldiği) gündür.” (Müslim, Siyam 197, 198)

PAZARTESİ VE PERŞEMBE ORUCUNUN FAZİLETİ

Ebû Hüreyre’den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallâllâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“Pazartesi ve perşembe günleri ameller (Allah’a) arz olunur. Ben, oruçluyken amellerimin arz olunmasını isterim.” (Tirmizî, Savm 44)