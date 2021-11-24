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Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? Diyanet dini günler takvimi 2022

İslam dünyasının heyecanla beklediği üç aylar başlangıcı Diyanet takvimiyle belirlendi. İçerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni de barındıran mübarek aylarda ibadet edecek vatandaşlar dini takvimi araştırmaya başladı. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? İşte, Diyanet dini günler takvimi 2022

Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? Diyanet dini günler takvimi 2022

2022 yılına kısa bir süre kala müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayı ve üç aylar başlangıç tarihi merak konusu oldu. Bu üç ayı ibadet ve dua ile geçirmek isteyen müslüman vatandaşlar için üç aylar başlangıç tarihini merakla araştırmaya başladı. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? İşte, Diyanet dini günler takvimi 2022

Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? Diyanet dini günler takvimi 2022

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

3 aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 2 Şubat Çarşamba gerçekleşecek. Miraç Kandili 28 Şubat günü, Berat Kandili ise 18 Mart günü idrak edilecek.

Dini günlerde tarih gece saat 12:00 da değil akşam ezanı ile başlar.
Örneğin cuma gecesi, persembeyi cumaya bağlayan gecedir.

Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? Diyanet dini günler takvimi 2022

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? Diyanet dini günler takvimi 2022

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.

Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? Diyanet dini günler takvimi 2022

2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan Ayı Başlangıcı: 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Nisan 2022 Çarşamba günü

Arefe Günü: 1 Mayıs 2022 Pazar günü

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı günü

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü

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