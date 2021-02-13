Tüm aylardan daha hayırlı olarak bilinen üç ayların ilki olan Recep ayı, 13 Şubat tarihi itibarıyla başladı. Kendilerini Ramazan ayında tutulacak 30 günlük oruç sürecine hazırlamak isteyen vatandaşlar da üç aylara girilmesiyle birlikte oruç ibadetini gerçekleştirerek bu ayda tutulan orucun detaylarını araştırmaya koyuldu. Bu kapsamda internet kullanıcılarının arama motorlarında sıklıkla baktığı Üç aylar orucu iftar saati | İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa iftar vakti bilgilerini biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

ÜÇ AYLAR ORUCU İFTAR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerince yapılan üç aylar bilgilendirmesinde, Ramazan ayında oruç tutmanın farz olduğu belirtilirken, "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? 3 aylarda hangi ibadetler yapılır?

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir." ifadeleri yer aldı.

Üç aylar anlamlı sözler | Üç aylar ile ilgili sözler

İSTANBUL İFTAR VE SAHUR VAKTİ

İstanbul'da iftar saati, 13 Şubat Cumartesi günü 18.42 olarak açıklandı. Bu kapsamda, akşam namazının ardından Müslümanlar ibadetlerini gerçekleştirecekler.

Üç aylar duası ? Üç aylar duası Arapça ve Türkçe okunuşu

İmsak _ 06:29

06:29 Güneş _ 07:54

07:54 Öğle _ 13:23

13:23 İkindi _ 16:14

16:14 Akşam _ 18:42

18:42 Yatsı _ 20:03

İZMİR İFTAR VE SAHUR VAKTİ

İzmir'de iftar, 13 Şubat Cumartesi günü, saat 18.54'de yapılacak.

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İmsak _ 06:36

06:36 Güneş _ 07:58

07:58 Öğle _ 13:31

13:31 İkindi _ 16:26

16:26 Akşam _ 18:54

18:54 Yatsı _ 20:11

ANKARA İFTAR VE SAHUR VAKTİ

Ankara'da ise iftar vakti ve akşam ezanı saati 18.29 olacak.

Üç aylar orucu nasıl niyet edilir? Üç aylar ne zaman başlayacak 2021?

İmsak _ 06:13

06:13 Güneş _ 07:37

07:37 Öğle _ 13:08

13:08 İkindi _ 16:01

16:01 Akşam _ 18:29

18:29 Yatsı _ 19:47

BURSA İFTAR VE SAHUR VAKTİ

Bursa'da oruç tutan Müslümanlar, orucunu 18.43'de açabilecekler.