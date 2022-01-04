Dini vazifelerini yerine getirmek için 3 ayları bekleyen Müslüman vatandaşlar, "Üç aylar takvimi 2022 diyanet | Üç aylar ne zaman, hangi gün, ayın kaçında başlıyor 2022?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 2022 üç aylar takvimi belli oldu mu? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda bir açıklaması var mı? İşte, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi...

ÜÇ AYLAR TAKVİMİ 2022 DİYANET | ÜÇ AYLAR NE ZAMAN, HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR 2022?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin dualar ve ibadetlerle harman edildiği üç aylarda, vatandaşlar dini vazifelerini yerine getirmek istiyor. Diyanet bu aylarda vatandaşların daha çok; oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere yönelmesini tavsiye ediyor.

Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

2022 KANDİL TARİHLERİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Regaib Kandil'dir. Bu manevi gün ise, 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.



Miraç Kandili 27 Şubat, Berat Kandili ise 17 Mart tarihinde idrak edecek.



2022 Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR? 3 AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç aylarda yapılması gereken ibadetlerden biri oruçtur. "Üç aylar orucu” olarak adlandırılır. Bu ayda daha fazla dua edilmeli, zikir, hayır ve hasenat işleriyle uğraşılmalıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.

Selman-ı Farisi sorar:

-Ey Allah'ın Resulü! O namazı ne şekilde, ne zaman kılayım?

Efendimiz (sav) :

-''Ey selman! Ayın evvelinde on rekat kılarsın. ALLAH (cc) rızası için niyet edilir. İki rekatta bir selam verilir. Bir Fatiha, Üç İhlas ve Kafirun duaları okunur. Namaz tamamlandıktan sonra eller kaldırılıp şu dua okunur:

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ALLAHümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced''

Sonra iki elini yüzüne sürersin. Ayın ortasında da on rekat daha kılarsın (yukarıdaki tarifteki gibi). Bu kez namazdan sonra şu duayı okursun;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ilahen vahiden ehaden ferden sameden vitran ve lem yettehiz sahibeten ve la veleda'

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

Ayın sonunda da on rekat kılarsın. Namazdan sonra şu duayı edersin;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ve sallALLAHü ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala alihit tahirine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim''

Bu duadan sonra istek ve dileklerinizi ileten özel duanızı yaparak bitirirsiniz.

ÜÇ AYLAR’IN FAZİLETİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Üç Aylar, Rahmân olan Allah’ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı aylardır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Receb ayı girdiğinde: “Ey Allâhʼımız! Recep ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır.” şeklinde dua ettiği yolundaki rivayet (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259) zayıf kabul edilmektedir.

Hz. Peygamber’e -sallallahu aleyhi ve sellem- isnat edilen, “Recep Allah’ın ayıdır, Şâban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” rivayetinin ise aslı bulunamamıştır. (Süyûtî, s. 114)

Üç Aylar’da önemli nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Recep ve Şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek Ramazan ile birleştirilmesi “Üç Aylar Orucu” şeklinde adlandırılır. Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun Recep ve Şâban aylarında tutularak böylece Üç Aylar’ın oruçlu geçirildiği de görülmektedir.

Üç Aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlere dayanıp Ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olmuştur.