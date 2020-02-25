Ramazan ayının habercisi olan Üç aylara girmemizle birlikte internette bu günde tesbih çekmek isteyenler bu konuda araştırma yapmaya başladı. Peki Üç aylar tesbihi abdestsiz çekilir mi? Adetliyken çekilir mi? Tesbih nasıl çekilir? Müslüman alemi tarafından merak edilen tüm soruların cevapları haberimizde...

ÜÇ AYLAR TESBİHİ ABDESTSİZ ÇEKİLİR Mİ?

Namazdan sonra abdest gitmişse tesbihat yaparken yenden abdest almak daha iyi olabilir ancak, abdestsiz tesbih çekilmesinde de bir sakınca yoktur. Kişini abdesti yoksa yine aynı şekilde dualar okuyabilir, salavat-ı şerifler çekebilir. Ezbere bildiğiniz bir sureyi abdestiniz olmadan boş vaktinizi değerlendirirken okuyabilirsiniz.

İçerisinde Allah (c.c)un ayetlerini bulunduran Kuran-ı Kerim okunduğu zaman evin içerisi manevi anlamda huzurla dolmaktadır. Bu maneviyatı bozmamak ve daha da huşu içerisinde olmak için edebe uygun hareket ederek abdestli ve başın örtülü bir şekilde Kuran-ı Kerim okunması/dinlenmesi gerekir.

ADETLİYKEN TESBİH ÇEKİLİR Mİ?

Adet olan kadınların bu günlerde namaz kılması ve kuran-ı kerim okuması haram kılınmış iken tesbih, zikir ve dua etmelerine izin verilmiştir. Hatta namazsız olan kadınların bu günlerde gücünün yettiğince tevhid ve tehlil ile meşgul olması hayırlıdır. Abdest alarak güzelce tesbihler çekilebilir, salavatlar getirilebilir.

Hz. Ali (r.a.)de şöyle demiştir: “Allah Resülünü cünüplüğün dışında Kur'an okumadan bir şey alıkoymazdı.” (Ebu Davud, Taharet, 90; Nesei, Taharet, 170; İbn Mace, Taharet, 105) hadisi hayız ve cünüp halinde Kuran-ı Kerim okunamayacağının en kuvvetli delilidir. Bazı alimler bu konu hakkında tek bir ayetin bile okunmayacağını hatta yazılamayacağını ifade etmektedir. Kuran-ı Kerim'de duaya benzeyen ayetlerle beraber Fatiha suresi de yalnızca dua amacıyla okunabilir. Elhamdülillah, Sübhanallah, Allahu ekber gibi zikirler çekilebilir.

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ÜÇ AYLAR TESBİHİ NEDİR?

Üç aylara özel bir ibadet şekli olmasa da, ibadet şekillerinden birisi olan tesbih, bu yıl da tercih edilenler arasında yer alacak. Üç aylar boyunca her gün 1100 defa: "La ilahe illallah" 100 kere de "Muhammedun Rasulullah" diye bu tesbihe devam edilir. Bu şekil üzere üç ayların sonunda 90 bin kelime-i tevhit tamamlanmış olur. 10 Gün Subhânallâhil Hayyil Kayyûm, 10 Gün Subhanallâhil Ehadis Samed, 10 Gün Subhânallâhil Gafurur Rahîm okunması fayda sağlayacaktır.

Bu ibadet şekli, resmi olmayan kaynaklardan alınan bilgilere göre düzenlenmiştir. Ve tamamen öneridir. Dini kaynaklarda böyle bir ibadet şekline rastlanılmamıştır. Fakat, dua etmek zarar getirmeyeceği için okuyan kişiye katkı sağlayacaktır.

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ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Recep ayı'nın ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

*10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır.

Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır.

13,14 ve 15. günlerinde oruç tutanlar, bu sünnet-i şerifeyi yerine getirdiklerinden hastalıklardan şifa bulur.

Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif okumak çok sevaptır.

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ÜÇ AYLARDA NASIL TESBİH ÇEKİLİR?

RECEB AYI

10 GÜN 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

ŞABAN AYI

10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü

10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü

10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü

RAMAZAN AYI

10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin

10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb

10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab

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ÜÇ AYLARDA NELER YAPILMALIDIR?

Üç aylarda nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir ve hayatımızın geri kalan bölümünde bu hususlara dikkat edecek şekilde yaşamamız gerektiği ön plana çıkmalıdır.

Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

Üç aylar karşılama orucu ne zaman?

Üç aylar mesajları 2020 | Whatsapp ve Instagram için üç aylar mesajları

Üç ayların dinimizdeki yeriyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. İşte, üç aylarla ilgili Diyanet’ten yapılan açıklama:



Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir