Üç aylara girdik

Üç aylar olarak bilinen Şuhur-u Selase; Cenabı Hakk’ın rahmet, bereket ve mağfiretine olan iştiyakımızı zirve noktaya taşıyan müstesna zaman dilimleridir.

13 Şubat Cumartesi günü itibariyle Üç Aylara girmiş bulunuyoruz. Şuhur-u Selase(Üç aylar); Receb, Şaban ve Ramazan aylarıdır.

Recep ayının ilk Cuma gecesine tevafuk eden ‘’Regâib Kandili’’ni 18 Şubat Perşembeyi Cumaya bağlayan gece idrak ediyoruz.

Regâib, ‘’kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış’’ anlamındaki ragibe kelimesinin çoğulu olup ‘’bol sevap ve mükâfat, faziletli amel’’ anlamlarına gelmektedir.

Manevi duyguların zirveye ulaştığı mühim gecelerden biridir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor.

Manen bereketli olan bu gecenin bir hususiyeti de mübarek Ramazan ayının ilk habercisi olmasıdır.

Kur’an-ı Kerimde ‘’Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.’’ (Tevbe Suresi, 36)

Peygamberimizin (s.a.s.) bir hadisinde, ayet-i kerimede işaret buyrulan Eşhürü’l-hurum (haram ayların) Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır.

‘’Muhakkak zaman, Allah’ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye’l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır’’ buyurmaktadır. (Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9)

Peygamberimizin (s.a.s.) Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Recep Ayıdır. Recep Ayında oruç tutmanın çok büyük sevapları vardır.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), bu geceye ulaştığında; ‘’Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur’’ diye dua etmiştir.

Bu ayda işlenen sevaplar kulların defterlerinin sevap hanelerine, bol-bol dökülmesi dolayısıyla da receb-ül-esabb denmiştir. Yâni, sevapların bol-bol, gürül-gürül döküldüğü ay demektir. Receb-ülesabb; Allah’ın rahmetinin cûşa gelip, ikram ve ihsanlarının cömertçe, kullara geldiği ay demektir.

Allahüteâlâ bu gecede müminlere, ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

Regaip Gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olanlar, kaza namazları kılmalı. Ayrıca nafile namaz kılar, Kur’an-ı kerim okur, tespih çeker, tövbe istiğfar ederek değerlendirilmelidir. Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Recep ayında oruç tutmak faziletlidir.

Mübarek Kandil gecelerini şu şekilde değerlendirebiliriz. Kur’an-ı Kerim okuyarak, Allah rızası için namaz kılarak, hayatımızın geçmiş yılları hakkında muhasebe (nefis muhasebesi) yaparak, günahlarımızın bağışlanması için Allah’tan af dileyerek, Peygamberimize (s.a.s.) salât ve selâm okuyarak, hastaları, yaşlıları ziyaret ederek, yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek, eş-dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek, dargın ve küskünleri barıştırarak, değerlendirebiliriz.

Üç aylarımız bereket, ibadet ve hayırlar dolu olsun. İdrak etmekte olduğumuz Regaip Kandilinin tüm İslâm Âlemine ve Aziz Milletimize hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ederim.

