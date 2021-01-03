Üç büyüklerin kancayı taktığı Berat Özdemir'i, Lille'de istiyor!

Gençlerbirliği'nde forma giyen genç orta saha oyuncusu Berat Özdemir, bu yıl sergilediği performans ile büyüklerin dikkatini çekiyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ciddi şekilde oyuncuyu istediği söylentileri basında yer alırken, yeni bir transfer dedikodusu ortaya atıldı. Transfer ettiği Türk futbolcularla dikkat çeken Fransız ekibi Lille'in, Berat Özdemir'i de istediği belirtiliyor. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı gibi Türk oyuncularla Ligue 1'de iyi bir oyun ortaya koyan Lille, NTV Spor'un haberine göre, Berat Özdemir'i kadrosuna katmak istiyor.

ÖNCELİĞİ KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK

Süper Lig'den üç büyükler ile de ciddi şekilde anılan Berat Özdemir'in önceliğinin kariyerine Avrupa'da devam etmek olduğu öğrenildi. Bu nedenle Almanya ve Fransa'dan gelen tekliflere öncelik veren Berat Özdemir'in kararını bu yönde vermesi bekleniyor.

Berat Özdemir, için gelen teklifleri değerlendirmeye alan Ankara temsilcisi, bonservis bedelinin yanında futbolcunun sonraki satışından pay almayı da hedefliyor.

Berat Özdemir, bu sezon Süper Lig’de 13 maçta 3 gollük performans sergiledi.