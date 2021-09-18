Üç çocuklu kadın psikologdan skandal olay! Danışmanlığını yaptığı 17 yaşındaki gençle her seansta ilişkiye girdi Avustralya'da üç çocuk annesi Jo Wise isimli bir psikolog, danışmanlığını yaptığı 17 yaşındaki bir genç yaptığı seanslarda cinsel ilişkiye girdi. Dört arkadaşını kaybettikten sonra bunalıma giren ve annesi tarafından tutulan psikologla ilişkisi gencin cep telefonundaki mesajlarıyla ortaya çıktı.

1 10 Wise, aylarca danışmanlığını yaptığı gencin evine seans için gitti. Seans bitince ertesi gün kocasının işte olacağını söyleyip bir sonraki seansı kendi evinde yapmayı istediğini ve bu seans için de para almayacağını söyledi.