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Üç dakikada sonuç veriyor! Koronavirüs test sonucu hemen öğrenilebilecek

Tayvan'da üç dakikada sonuç veren koronavirüs testi geliştirildiği açıklandı. Molsentech şirketinin CEO'su Çia-Cung Çu, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Üç dakikada sonuç veriyor! Koronavirüs test sonucu hemen öğrenilebilecek

Tayvan'da üç dakikada sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi geliştirildiğini yazan South China Morning Post Gazetesi, yüksek hassasiyetli biyomedikal algılama teknolojisine sahip test kitinde biyosensör çip bulunduğunu aktardı.

KORONAVİRÜSÜ İLK EVRELERİNDE BİLE TESPİT EDEBİLİYOR

Konuya ilişkin konuşan Molsentech şirketinin CEO'su Çia-Cung Çu, bu yarı iletken çipin en büyük avantajının, üç dakikada doğru sonucun alınabilmesini sağlaması olduğunu ifade etti.

Basit bir sisteme sahip olan testi herkesin kendine uygulayabileceğini aktaran Çia-Cung Çu, kloronavirüs kitinin ilk evrelerinde bile virüsü tespit edebildiği bilgisini paylaştı.

Üç dakikada sonuç veriyor! Koronavirüs test sonucu hemen öğrenilebilecek

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